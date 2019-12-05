Суд возобновил в должности уволенного гендиректора "Энергостали", Минэкономики обжалует решение

Суд возобновил в должности уволенного гендиректора предприятия "Энергосталь (Харьков) Дмитрия Сталинского, Минэкономики намерено обжаловать это решение.

Об этом сообщил в Facebook министр экономики Тимофей Милованов.

"Скандал на ГП "Энергосталь" в Харькове. Я назначил нового директора Балабая (Кабмин назначил Василия Балабая и.о. гендиректора 6 ноября - ред.). Уволил старого Сталинского. Новый директор проявляет обнаруживает задолженность по зарплате работникам на 30 млн грн +. Скрытую от Министерства. Недостоверный фиплан. Возможно в сговоре с сотрудниками Министерства", - написал министр.

"За 15 мин до совещания по проблемам выплаты зарплаты, новый директор получает решение суда, что он больше не директор. А старый директор возобновлен. Старый директор без согласования с министерством, без какого-либо информирования Министерства, выходит на работу и продолжает руководить. Площади предприятия сданы в аренду по заниженным ценам", - добавил он.

По словам Милованова, против судьи будет открыто дисциплинарное производство, а против Гоструда, который не видел задолженности по зарплате при проверках, будет проведено расследование.

"Будут открыты уголовные дела, если подтвердятся факты, за невыплату зарплаты и доведения предприятия до банкротства с целью передачи земли и имущества частным лицам. Сейчас мы приехали на предприятие и услышим обоих директоров - нового, назначенного министерством, и старого, который считает предприятие своим, а не государственным", - отметил министр.

Экономическая правда