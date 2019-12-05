Кабмин хочет урегулировать "спящие лицензии" на добычу нефти и газа

Кабинет министров разработал законопроект, который устанавливает ежемесячную рентную плату за участки земли на которые выдано разрешение на добычу нефти и газа более 3 лет назад. После длительной неуплаты лицензии смогут аннулировать.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы насчитали 80 участков в стране, пригодных к добыче. Но они "спят", потому что из-за коррупции их когда-то уже присвоили отдельные товарищи, которые годами ждут, пока к власти придут "свои".

...Мы разработали законопроект, который будет стимулировать вернуть лицензии. Очень просто: или добываешь на том участке, который получил от государства, или платишь налоги от газодобычи, но без прибыли ", - пишет Гончарук.

По его словам правительство установит ежемесячную рентную плату за участки, на которые выдано разрешение более 3 лет назад.

Точная стоимость будет зависеть от размера площади и даты выдачи разрешения. В случае сознательной длительной неуплаты лицензию будут приостанавливать, а уже потом - аннулировать в судебном порядке.

Новых инвесторов правительство планирует искать на прозрачных е-аукционах.

"Такой опыт уже успешно работает в США, Великобритании, Норвегии, Хорватии и других странах. А вот в Украине пока 30% от всех выданных специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами - "спящие".

...Для оживления украинской газодобычи мы уже разработали комплекс важных законодательных изменений, в частности в Кодекс о недрах, в Закон "О нефти и газе" и в Закон "О соглашениях о разделе продукции", - подчеркнул глава правительства.

Также Гончарук анонсировал, что уже завтра новый глава Госгеонадр Роман Опимах представит "Инвестиционный атлас недропользователя". На котором будет нанесено готовы к недропользования объекты.



Напомним:

26 ноября в Госгеонедрах заявили, что планирует за счет разработки трудноизвлекаемых месторождений глубиной 6-7 км существенно увеличить государственные запасы нефти и газа.

Экономическая правда