Рада уполномочила Минэкономики заниматься вопросами занятости населения

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, который предусматривает передачу функций занятости и трудовых отношений от Минсоцполитики к Минэкономики.

Такое решение поддержали 264 депутата.

В законопроекте отмечается, что необходимость передачи функций возникла после формирования нового правительства, когда сферу занятости решили отдать под подчинение Минэкономики, а не Минсоцполитики.

"В связи с утверждением нового состава правительства предполагается перераспределение полномочий Кабинета министров по решению вопросов государственного управления в сфере труда и занятости населения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Экономическая правда