Рада уполномочила Минэкономики заниматься вопросами занятости населения
Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, который предусматривает передачу функций занятости и трудовых отношений от Минсоцполитики к Минэкономики.
Такое решение поддержали 264 депутата.
В законопроекте отмечается, что необходимость передачи функций возникла после формирования нового правительства, когда сферу занятости решили отдать под подчинение Минэкономики, а не Минсоцполитики.
"В связи с утверждением нового состава правительства предполагается перераспределение полномочий Кабинета министров по решению вопросов государственного управления в сфере труда и занятости населения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Экономическая правда
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