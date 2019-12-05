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Рада уполномочила Минэкономики заниматься вопросами занятости населения

Четверг, 5 декабря 2019, 15:19

Верховная Рада поддержала во втором чтении законопроект, который предусматривает передачу функций занятости и трудовых отношений от Минсоцполитики к Минэкономики.

Такое решение поддержали 264 депутата.

В законопроекте отмечается, что необходимость передачи функций возникла после формирования нового правительства, когда сферу занятости решили отдать под подчинение Минэкономики, а не Минсоцполитики.

"В связи с утверждением нового состава правительства предполагается перераспределение полномочий Кабинета министров по решению вопросов государственного управления в сфере труда и занятости населения", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Экономическая правда

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Минэкономики занятость Верховная рада

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