ТИС обновил украинский рекорд по грузоперевалке

В ночь на 5 декабря 2019 год грузооборот группы терминалов ТИС превысил 30 миллионов тонн с начала года.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию компании.

"Это не только рекордный объем для ТИС за все время работы, но и максимальный показатель за годы независимости Украины среди всех навалочных портов страны", - подчеркивают в компании.

Напомним, предыдущий рекорд был зафиксирован 14 ноября 2019 года, когда с начала года терминалы ТИС перевалили 28,1 млн т.

В 2018 году терминалы ТИС суммарно перевалили 25,7 млн т грузов, что было на 1,2% меньше, чем в 2017 году. При этом доля в перевалке среди всех украинских морских портов составила 19%.