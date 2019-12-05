"Укртранснафта" в ноябре увеличила объемы транспортировки нефти на 30%

Общий объем транспортировки нефти по системе магистральных нефтепроводов в ноябре 2019 года составляет 1,536 млн тонн - это на 29,9% больше, чем в ноябре 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртранснафты" в Facebook.

Отмечается, что объем перекачки нефти для потребителей Украины в ноябре увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 10,5% - до 206,8 тысяч тонн.

Кроме этого, в ноябре вырос транзит российской нефти в страны Европы - до 1,329 млн тонн: это на 33,6% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года.

"Общий объем транспортируемой нефти для нужд украинских и европейских потребителей по результатам одиннадцати месяцев 2019 составляет 14,142 млн тонн нефти (на 0,8% больше по сравнению с таким периодом в 2018 году), из которых объем транспортировки нефти для НПЗ Украины составляет 2,175 млн тонн (на 12,9% больше, чем в январе-ноябре 2018 года), а транзит - 11,967 млн тонн (снижение на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года)", - говорится в сообщении.

Напомним:

АО "Укртранснафта" и ОАО "Транснефть" заключили дополнительное соглашение к договору о предоставлении услуг по транспортировке нефти по территории Украины, которая продолжает его действие на 10 лет - с 1 января 2020 до 1 января 2030 года.

Экономическая правда