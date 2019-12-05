Нацбанк обнародовал организации, через которые Коломойский давит на них

Национальный банк показал список сомнительных общественных организаций, которые участвуют в митингах под стенами НБУ.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

"Несколько недель продолжается целенаправленная атака на Национальный банк: проплаченные митинги под стенами НБУ, митинги под зданиями главы и первого заместителя главы, заказные спекуляции и клевета в СМИ.

По нашему мнению, эта атака проплачена экс-владельцами выведенных с рынка банков, в частности, Игорем Коломойским. Но организаторы пытаются представить эти акции как народное волеизъявление", - говорится в сообщении.



Напомним:



По данным ЭП, законопроект, запрещающий бывшим владельцам получать назад банки, будет готов к концу года, но его скорее всего не успеют зарегистрировать в парламенте.

Ранее сообщалось, что украинская власть может запретить возврат банков владельцам, такое условие выдвинул МВФ.



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Экономическая правда