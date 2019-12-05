Twitter впервые продаст облигации на 600 миллионов долларов
Компания Twitter планирует впервые провести продажу необеспеченных облигаций и привлечь 600 миллионов долларов из-за низкой выручки.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что компания провела переговоры с инвесторами и планирует продажу ценных бумаг в декабре 2019 года.
Инвестбанки во главе с JP Morgan оценивают, что восьмилетние облигации могут иметь начальную доходность в 4,5%.
Как отмечает издание, Twitter продает облигации на фоне слабой финансовой отчетности за третий квартал 2019 года.
В частности, выручка компании выросла всего на 9% и составила 824 млн долларов - рост выручки был самым низким с 2017 года и не оправдал прогнозов аналитиков.
В Twitter планируют потратить привлеченные от продажи ценных бумаг средства на корпоративные цели, в частности, на инвестиции, погашение долгов и потенциальные сделки.
Экономическая правда
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