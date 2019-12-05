Twitter впервые продаст облигации на 600 миллионов долларов

Компания Twitter планирует впервые провести продажу необеспеченных облигаций и привлечь 600 миллионов долларов из-за низкой выручки.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что компания провела переговоры с инвесторами и планирует продажу ценных бумаг в декабре 2019 года.

Инвестбанки во главе с JP Morgan оценивают, что восьмилетние облигации могут иметь начальную доходность в 4,5%.

Как отмечает издание, Twitter продает облигации на фоне слабой финансовой отчетности за третий квартал 2019 года.

В частности, выручка компании выросла всего на 9% и составила 824 млн долларов - рост выручки был самым низким с 2017 года и не оправдал прогнозов аналитиков.

В Twitter планируют потратить привлеченные от продажи ценных бумаг средства на корпоративные цели, в частности, на инвестиции, погашение долгов и потенциальные сделки.

Экономическая правда