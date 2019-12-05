Пограничники рассказали сколько им предлагали взяток в 2019 году

В нынешнем году украинские пограничники отказались от взяток на сумму более 1,6 миллиона гривень, средний размер взятки — до 3 тысяч гривень.

Об этом сообщил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко во время конференции в четверг, передает Интерфакс-Украина.

"Только в этом году мы фиксируем более 550 случаев попыток предоставления неправомерной выгоды нашему персоналу и случаи, когда наш персонал отказывался от этих взяток на общую сумму более 1,6 млн грн", - сказал он.

По словам Дейнеко, задание Госпогранслужбы – это формирование репутации Госпогранслужбы как ведомства с нулевой толерантностью к коррупции.

Кроме того, он подчеркнул, что в этом году украинцы стали больше доверять пограничникам.

"Наша цель, чтобы пограничник ассоциировался в обществе не с очередями на границе, не со взятками, попытками давить на людей, которые пересекают государственную границу, а ассоциировался с преданностью государству, честным, патриотическим отношением к гражданам и исполнением своих обязанностей", - добавил глава Госпогранслужбы.







