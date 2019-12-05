Philip Morris может перенести офис из Украины в случае давления со стороны правительства

Один из крупнейших производителей табачной продукции в Украине Philip Morris Ukraine может переместить офис кластерного центра из Украины в случае давления на инвестиции.

Об этом заявил генеральный директор Philip Morris Ukraine Михалис Александракис в интервью "Интерфакс-Украина".

"У нас сейчас таких планов (о переносе офиса – ред) нет, но это во многом зависит от дальнейших действий правительства. Мы ведем борьбу за наш бизнес на этом рынке. Речь идет о борьбе с административным давлением, о ведении бизнеса в неопределенной и непрозрачной среде", – заявил Александракис.

"Сегодня "Филип Моррис Украина" несет ответственность за ситуацию на рынке в Украине, Грузии, Армении, Молдове. Вынужден сказать, что мы можем переместить офис кластерного центра из Украины в случае безосновательного давления на наши инвестиции в стране. Но, как я и раньше говорил, мы здесь для того, чтоб продолжать развивать наш бизнес", – добавил гендиректор табачного гиганта.

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Напоминаем:

4 октября ВР приняла в целом законопроект №1049 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование".

За день до голосования группой народных депутатов была внесена поправка № 8, которой регулируются торговые наценки на сигареты для дистрибуции.

Суть поправки сводится к установлению торговой наценки (так называемой "маржи") на сигареты для оптовой и розничной торговли на уровне 7% и 13% от максимальной розничной цены соответственно.

Руководители компаний-членов ассоциации "Укртютюн" заявляют, что следствием введения торговой наценки на сигареты для оптовой и розничной торговли может стать закрытие фабрик и потеря 50 тысяч рабочих мест в табачной индустрии.

Руководители компаний отмечают, что последствиями введения наценки станут повышение цены пачки сигарет на 14 грн с 1 января 2020 года и увеличение объемов нелегальной торговли табачными изделиями с 8,4% до 20%.

British American Tobacco остановила производство табачной продукции на заводе "В.А.Т.-Прилуки" в Черниговской области.