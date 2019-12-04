НБУ может увеличить лимит на вывод валюты за границу

Национальный банк рассматривает возможность увеличения е-лимита инвестиций за границу для физлиц с 50 тысяч евро до 100 тысяч евро в год в случае принятия парламентом законопроекта по BEPS.

Об этом сообщил заместитель главы регулятора Олег Чурий, передает "Интерфакс-Украина".

"В случае принятия парламентом во втором чтении этого законопроекта по BEPS мы, наверное, рассмотрим возможность повышения этого лимита с 50 тыс евро до 100 тыс евро в год. Пока такие дискуссии на уровне правления", - сказал он.

"Полная отмена этого лимита относительно инвестиций за границу, наверное, будет возможна после полной имплементации (законов по BEPS), ...имплементации относительно, прежде всего, каналов обмена информации. Будет большой вопрос, насколько наша налоговая служба сможет активно и своевременно имплементировать эти законы", - добавил он.

Напоминаем:

Новым валютным регулированием предусмотрено более 20 послаблений на валютном рынке, которые были введены с 7 февраля 2019 года.

В их числе - отмена индивидуальных лицензий на валютные операции, которые заменила система е-лимитов (2 млн евро в год для юрлиц, 50 тыс. евро в год для физлиц).