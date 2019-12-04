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Кабмин создаст фонд для дешевых кредитов на землю

Среда, 4 декабря 2019, 18:31

Кабинет министров поделился планами по удешевлению кредитов для малых и средних фермеров, среди инициатив - создание Фонда частичного кредитования земли, законопроект о котором подадут в парламент в этом году.

Об этом сообщает сайт Министерства финансов.

В частности, в плане предусматривается:

- создание Министерством экономики Фонда частичного кредитования земли, законопроект о котором будет направлен в парламент уже в декабре 2019 год;

- определение порядка компенсации процентной ставки по кредитам на покупку земли, что позволит существенно снизить ставку по кредитам сельскохозяйственным товаропроизводителям на покупку земли - в первом квартале 2020 года;

- определение частичной компенсации кредита на покупку земли в первом квартале 2020 году.

Напомним:

Недавно, министр экономики Тимофей Милованов заявил, что земельную реформу надо внедрять как можно раньше, ведь снятие моратория на продажу может принести около 9 миллиардов гривень за 3 месяца. 

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект о рынке земли во втором чтении на следующей пленарной неделе, которая продлится 17-20 декабря.

13 ноября Верховная Рада проголосовала в первом чтении за законопроект 2178-10, отменяющий запрет на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно закону концентрация земли в собственности определена на уровне 35% ОТГ, 8% области и 0,5% страны.

Законопроект предусматривает ограничение на покупку земли до 200 тысяч гектра в одни руки.

Спикер парламента Дмитрий Разумков уже подчеркивал, что парламент намерен пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли.

Между первым и вторым чтением, как об этом заявил Зеленский, будет внесена поправка о проведении "всеукраинского референдума", на котором украинцы сами решат, давать ли иностранцам разрешение на покупку земель.

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