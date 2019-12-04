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Правительство с апреля запустит онлайн-аукционы по продаже древесины

Среда, 4 декабря 2019, 17:45

Кабинет министров с апреля 2020 планирует запустить пилотный проект е-аукционов по продаже древесины.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в Facebook.

"С апреля 2020 запускаем пилотный проект е-аукционов продажи древесины. А также внедряем единую государственную систему электронного учета древесины, которую создадим на базе действующей отраслевой информационно-телекоммуникационной системы "Электронный учет древесины".

Что это значит? Продажа лесоматериалов на украинском рынке с использованием современных е-сервисов, обеспечит надлежащие объемы продаж за надежной и открытой процедурой с конкурентными условиями.

Это снизит коррупционные риски и увеличит поступления в госбюджет ", - заявил Гончарук.

Напомнимпо состоянию на 11 ноября Кабмин подключил 6 областей Украины к пилотному проекту э-реестра заготовки древесины и онлайн-карты рубок.

Экономическая правда

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Гончарук

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