В Украине обязали проектировать лифты в домах от 4-х этажей

С 1 декабря вступила в действие строительная норма, которая обязывает проектировать лифты в новых жилых домах от 4-х этажей и рекомендует их установку в новых домах от 3-х этажей.

Об этом сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

"Современный мир ставит условия для повышенной комфортности жителей домов. В обновленных строительных нормах рекомендовано устраивать лифты в новых жилых домах от 3-х этажей, или с высотой между основным и верхним жилыми этажами более 8 м.

А в новом жилье высотой 4 этажа и более, или с условной высотой 11,2 м - лифты предусматриваются обязательно", - прокомментировал он вступление в силу новых норм.

Парцхаладзе сообщил, что таким образом повысится комфорт жителей, удобство и доступность людей, особенно маломобильных групп населения: людей с инвалидностью, беременных женщин, пожилых людей, родителей с маленькими детьми

Справка:

Новый ГСН В.2.2-15: 2019 "Жилые дома. Основные положения "разработан специалистами ОАО" КиевЗНИИЭП "на замену устаревшего ГСН 2005 года

Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов, улиц и дорог в соответствии с их назначением.

Экономическая правда