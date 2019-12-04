Кабмин назначил аудитора "Нафтогаза"
Кабинет министров принял решение назначить аудитора "Нафтогаза", который проведет обязательную проверку финансовой отчетности государственной компании за 2019-2020 годы.
Об этом сообщает Правительственный портал.
Отмечается, что аудитором выбрали компанию ООО "Делойт энд Туш ЮСК" - такое решение приняли министры на заседании Кабмина на основании представления наблюдательного совета "Нафтогаза".
Напомним:
Решение об утверждении порядка отбора субъекта аудиторской деятельности для проведения обязательного аудита финансовой отчетности "Нафтогаза" Наблюдательный совет компании принял еще 25-26 марта 2019 года.
На своем заседании 17 сентября 2019 года Наблюдательный совет "Нафтогаза" предварительно согласовал назначение аудитором ООО "Делойт энд Туш ЮСК" и принял решение подать это предложение на согласование Кабмина.
Экономическая правда
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