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Кабмин назначил аудитора "Нафтогаза"

Среда, 4 декабря 2019, 16:43

Кабинет министров принял решение назначить аудитора "Нафтогаза", который проведет обязательную проверку финансовой отчетности государственной компании за 2019-2020 годы.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что аудитором выбрали компанию ООО "Делойт энд Туш ЮСК" - такое решение приняли министры на заседании Кабмина на основании представления наблюдательного совета "Нафтогаза".

Напомним:

Решение об утверждении порядка отбора субъекта аудиторской деятельности для проведения обязательного аудита финансовой отчетности "Нафтогаза" Наблюдательный совет компании принял еще 25-26 марта 2019 года.

На своем заседании 17 сентября 2019 года Наблюдательный совет "Нафтогаза" предварительно согласовал назначение аудитором ООО "Делойт энд Туш ЮСК" и принял решение подать это предложение на согласование Кабмина.

Экономическая правда

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Кабмин Нафтогаз аудит

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