Кабмин назначил и.о. Энергоатома и ряда других ведомств

Что читать? Подборка самых популярных книг о бизнесе Книга - лучший способ "пережить" чужой опыт и научиться на ошибках другого. Особенно, когда речь идет о создании бизнеса, хочется подготовить себя ко всем возможным проблем (укр)

Два генплана, оба не работают. Почему Киев развивается хаотично и как это изменить Одна из самых больших проблем столицы — хаотичная застройка, перекос в сторону строительства жилья, не обеспеченного транспортной, инженерной и социальной инфраструктурой. Комфорт отходит на второй план. Причем тут генплан Киева и что с ним не так? (укр)