Кабмин назначил и.о. Энергоатома и ряда других ведомств
Кабинет министров назначил временно исполняющих обязанности руководителей Энергоатома, Нацслужбы здоровья, Госслужбы по вопросам труда и Государственной ипотечной службы
Об этом в своем телеграмм-канале сообщил народный депутат от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко. Позже соответствующее решение появилось на правительственном портале.
Как сообщается, правительство утвердило кадровые изменения сразу в 4-х ведомствах:
"Кабмин утвердил, что временно исполнять обязанности главы Нацслужбы здоровья будет Мовчан Оксана (заместитель главы НСЗУ).
Временно исполнять обязанности главы Госслужбы по вопросам труда будет Дегнер Игорь (директор Департамента по вопросам труда Гоструда).
Исполнять обязанности президента ГП "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" будет Павлишин Павел (генеральный директор обособленного подразделения "Ривненская атомная электростанция").
Исполнять обязанности главы правления Государственного ипотечного учреждения будет Фролов Вячеслав (директор Департамента активных операций Государственного ипотечного учреждения)", - сообщил Гончаренко.
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