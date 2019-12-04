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Укргазбанк запустил сервис Apple Pay

Среда, 4 декабря 2019, 12:39

Государственный Укргазбанк запустил платежный сервис Apple Pay - им могут пользоваться владельцы карт MasterCard.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Нашими клиентами уже являются 2 миллиона украинцев и наша главная задача - сделать обслуживание максимально удобным и безопасным. Именно такой и является оплата за товары и услуги с помощью Apple Pay", - заявил заместитель директора департамента карточного бизнеса Укргазбанка Виталий Буценко.

"Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, шифруется и безопасно хранится в чипе "Безопасный Элемент" устройства.

Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному однократному секретному коду, который генерируется динамически", - говорится в сообщении.

Отмечается, что каждая покупка через Apple Pay подтверждается прикосновением пальца к Touch ID или взглядом на экран iPhone для подтверждения операции через Face ID, или введением кода-пароля на устройстве.

Экономическая правда

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Укргазбанк Apple

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