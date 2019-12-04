Одесский морвокзал и неработающую 19-этажную гостиницу хотят передать в концессию 

Гостиницу "Одесса" в вместе с одесским морским вокзалом хотят передать во временное пользование бизнесу.

Об этом 3 декабря на пресс-конференции сообщил новый руководитель "Одесского МТП" Алексей Мясковский, передает ЦТС.

Как пояснил Мясковский, 80% в гостинице принадлежит государству (ГП "Одесский порт"), а 20% - частной компании.

"Одесса" была выведена из эксплуатации в 2011 году. По предварительным оценкам на восстановление работы гостиницы необходимо не менее 200 млн гривен. Таких средств у предприятия нет", - сказал Мясковский.

По мнению Мясковского, лучший выход - передать гостиницу в пользование частному инвестору.

"Сейчас дирекция ГП ОМТП совместно с "АМПУ" разрабатывают предложение о передаче отеля в составе единого имущественного комплекса с морским вокзалом в концессию", - сообщил он.

В ходе пресс-конференции руководитель ГП "Одесский порт" подчеркнул, что по предварительным подсчетам, на конец года убытки некогда чрезвычайно прибыльного предприятия достигнут 100 млн гривен.

В настоящее время разработан финплан ГП "Одесский МТП" на 2020 г., который предусматривает выход предприятия на прибыльность.

"Достичь этой цели (прибыльности - ЦТС) планируется не только за счет увеличения доходов от деятельности портового флота, но и путем уменьшения расходов, отказа от реализации проектов, которые были спроектированы исключительно для освоения средств, и не давали никакой экономической выгоды, или же имели бессмысленные сроки окупаемости по 10 -15 лет", - подчеркнул Мясковский.

Финплан уже отправлен на утверждение в профильное министерство.

Напомним, еще в 2013 году поднимался вопрос о передаче Одесского морвокзала в концессию круизному оператору с мировым именем.