Bakcell завершила сделку по покупке Vodafone Украина

Азербайджанская компания Bakcell, которая входит в холдинг NEQSOL, объявила о завершении приобретения 100% акций Vodafone Украина.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Финансирование сделки предоставила группа международных фондов и финансовых учреждений во главе с J.P. Morgan Securities Plc и Raiffeisen Bank International A.G", - говорится в сообщении.

В рамках соглашения МТС, через свою дочернюю компанию Allegretto sarl, продала 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды), которая является единственным акционером "ВФ Украина". Сумма сделки составила 734 млн долларов, включая отложенный платеж на сумму около 84 миллионов долларов.

"С приобретением одной из самых успешных компаний в Украине мы реализуем нашу стратегию международного расширения.

Как стратегический инвестор, мы имеем долгосрочное видение и будем способствовать дальнейшему развитию компании", - заявил основатель и владелец группы компаний NEQSOL Holding Насиб Гасанов.

"Мы успешно завершили сделку по приобретению Vodafone Украина, одной из самых успешных и второй по величине телекоммуникационной компании в Украине. Это следующий важный этап в нашей стратегии международного расширения и выхода на новые рынки.

Сделка была завершена в рекордно короткие сроки благодаря интенсивной совместной работе команды с нашими авторитетными организаторами финансирования и консультантами, такими как JP Morgan, Raiffeisen Bank International, DLA Piper, Linklaters, Deloitte, PWC и Detecon", - отметил СЕО NEQSOL Holding Юсиф Джаббаров.

Отмечается, что смена собственника не повлияет на операционную деятельность Vodafone Украина. Компания продолжит предоставлять услуги под брендом Vodafone и выполнять все обязательства перед сотрудниками, клиентами и партнерами.

Напомним:

Российская телеком-компания МТС 25 ноября официально объявила о продаже 100% доли в Vodafone Украина компании Bakcell.

Экономическая правда