Трамп назвал дату завершения торговой войны с Китаем

15 января Соединенные Штаты и Китай подпишут первую часть крупной торговой сделки, которая должна положить конец тарифным войнам.

Об этом на своей Twitter-странице написал президент Дональд Трамп.

"Я подпишу наше очень большое и всеобъемлющее торговое соглашение по первой фазе с Китаем 15 января. Церемония состоится в Белом доме. На ней будут присутствовать высокопоставленные представители Китая", - пишет он.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

Трамп добавил, что планирует в скором времени посетить Пекин, где начнутся переговоры по "второй фазе".

Напомним, торговая война в США и Китая началась еще в 2018 году. Впрочем, в конце 2019 стали появляться первые признаки улучшения ситуации. Так, стороны отказались от вступления в силу 15 декабря очередного увеличения пошлин и заявили, что работа над новой торговой сделкой находится на финальной стадии.

Европейская правда