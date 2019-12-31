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Трамп назвал дату завершения торговой войны с Китаем

Вторник, 31 декабря 2019, 17:41
 

15 января Соединенные Штаты и Китай подпишут первую часть крупной торговой сделки, которая должна положить конец тарифным войнам.

Об этом на своей Twitter-странице написал президент Дональд Трамп.

"Я подпишу наше очень большое и всеобъемлющее торговое соглашение по первой фазе с Китаем 15 января. Церемония состоится в Белом доме. На ней будут присутствовать высокопоставленные представители Китая", - пишет он.

Трамп добавил, что планирует в скором времени посетить Пекин, где начнутся переговоры по "второй фазе".

Напомним, торговая война в США и Китая началась еще в 2018 году. Впрочем, в конце 2019 стали появляться первые признаки улучшения ситуации. Так, стороны отказались от вступления в силу 15 декабря очередного увеличения пошлин и заявили, что работа над новой торговой сделкой находится на финальной стадии.

Европейская правда

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США Трамп Китай

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