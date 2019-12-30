Ключевой подрядчик "Газпрома" не будет возобновлять работу над "Северным потоком-2"
Швейцарская компания Allseas заявила, что не собирается восстанавливать укладку подводных элементов трубопровода "Северный поток-2", которая была остановлена из-за санкций США.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресслужбу компании, передает "Европейская правда".
В пресс-службе Allseas сообщили, что компания покинула Балтийское море и уже готовится к выполнению других работ.
"Строительный флот Allseas покинул Балтийское море и был демобилизован для подготовки к другим работам", - сообщили в компании.
Ранее сообщалось, что 21 декабря США объявили о введении санкций против трубопровода, через что Allseas и приостановила работу над проектом.
"На выполнение оборонного бюджета США (National Defense Authorization Act, NDAA), компания Allseas приостановила работы по прокладке газопровода Nord Stream 2. Компания будет действовать в соответствии с положениями о сворачивании работ, предусмотренных этим проектом", - говорится в сообщении.
Как известно, NDAA предусматривает, что компании, которые добровольно выйдут из российского трубопроводного проекта, смогут избежать американских санкций.
Подробнее о механизме санкций и возможности их обхода читайте в статье "Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2".
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua