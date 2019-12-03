SkyUp начнет летать со Львова в Барселону и Батуми

SkyUp в летний период 2020 года откроет прямые регулярные рейсы из Львова в Барселону, Бургас и Батуми, которые расположены на берегу Черного и Средиземноморского морей.



Об этом сообщает avianews.com

Рейсы Львов-Батуми и Львов-Барселона начнут выполняться с 29 мая 2020 года с частотой два раза в неделю по вторникам и пятницам и заведены в расписание до 2 октября 2020 года включительно.

Минимальная цена авиабилетов в одну сторону с учетом перевозки только ручной клади в Батуми начинается от 1630 грн, в Барселону — от 1940 грн.

Между Львовом и Бургасом SkyUp будет летать в период с 3 июня по 5 сентября 2020 года по средам или субботам каждые 10 дней. Минимальная цена перелета только с ручной кладью начинается от 1270 грн в одну сторону.





