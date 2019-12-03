Набсовет УЗ рассмотрит увольнение Кравцова — Криклий
Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения главы правления компании Евгения Кравцова уже на следующей неделе.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Господин Кравцов проинформировал меня, как министра инфраструктуры, что обращается к Набсовету с просьбой провести внеплановое собрание, где хочет чтобы рассмотрели результаты деятельности его как главы правления и членов его команды.
А также рассмотрели вопрос его увольнения", - заявил Криклий.
Он также напомнил, что министерство часто получает просьбы уволить Кравцова, в частности от профильных профсоюзов.
"Ждём, что на следующей неделе набсовет рассмотрит этот вопрос", - отметил министр.
Напомним:
Недавно, Кравцов заявил, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час"
Этому предшествовала заява министра энергетики Алексей Оржеля про то, что было принято решение относительно изменения руководства и наблюдательных советов всех стратегических компаний, в том числе Нафтогаза и Укрэнерго.
Позже исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "не видит ничего плохого" в проведении конкурса на должность руководителя "Нафтогаза", но отметил, что до конца года его вряд ли можно провести.
Также после этого, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что политического решения о смене руководства НАК "Нафтогаз Украины" пока не принято.
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