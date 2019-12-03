Набсовет УЗ рассмотрит увольнение Кравцова — Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий ожидает, что наблюдательный совет "Укрзализныци" рассмотрит вопрос увольнения главы правления компании Евгения Кравцова уже на следующей неделе.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Господин Кравцов проинформировал меня, как министра инфраструктуры, что обращается к Набсовету с просьбой провести внеплановое собрание, где хочет чтобы рассмотрели результаты деятельности его как главы правления и членов его команды.

А также рассмотрели вопрос его увольнения", - заявил Криклий.

Он также напомнил, что министерство часто получает просьбы уволить Кравцова, в частности от профильных профсоюзов.

"Ждём, что на следующей неделе набсовет рассмотрит этот вопрос", - отметил министр.

Напомним:



Недавно, Кравцов заявил, что стратегические государственные предприятия, такие как "Укрзализныця" и "Нафтогаз Украины", не могут быть зависимыми от политических настроений и решений, которые "меняются каждый час"

Этому предшествовала заява министра энергетики Алексей Оржеля про то, что было принято решение относительно изменения руководства и наблюдательных советов всех стратегических компаний, в том числе Нафтогаза и Укрэнерго.

Позже исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "не видит ничего плохого" в проведении конкурса на должность руководителя "Нафтогаза", но отметил, что до конца года его вряд ли можно провести.

Также после этого, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что политического решения о смене руководства НАК "Нафтогаз Украины" пока не принято.