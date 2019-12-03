В США "киберпонедельник" превзошел "черную пятницу" — продажи достигли 9,4 миллиарда долларов

Продажи американских ритейлеров в киберпонедельник увеличились почти на 20% по сравнению с уровнем того же дня прошлого года и достигли 9,4 миллиардов долларов, что стало новым рекордом онлайн-продаж в США.



Об свидетельствуют данные Adobe Analytics, передает Интерфакс-Украина.

Киберпонедельник наступает после "черной пятницы" (в этом году 2 декабря), в этот день онлайн-ритейлеры предлагают значительные скидки.

Почти треть покупок в киберпонедельник в этом году совершалась с использованием смартфонов, что почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Объем покупок со смартфонов достиг рекордных 3 млрд дол.

Помимо того, что число покупок в целом выросло, люди выбирали более дорогие товары, отмечают в Adobe. Наибольшей популярностью пользовались, в частности, игрушки, созданные по мотивам мультфильма "Холодное сердце 2", куклы LOL Surprise, игровые приставки Nintendo Switch, телевизоры Samsung и ноутбуки Apple.

Adobe, которая анализирует транзакции 80 из 100 ведущих американских интернет-ритейлеров, прогнозирует, что расходы на онлайн-шопинг в ноябре-декабре превысят 143 млрд дол.

В "черную пятницу", по данным Adobe, американцы потратили на онлайн-покупки 7,4 млрд дол, в День благодарения - 4,2 млрд дол.





