Минцифры начнет сотрудничество с белорусской биржей криптовалют

Министерство цифровой трансформации Украины подписало меморандум о сотрудничестве с белорусской биржей криптовалют Currency.com.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Отмечается, что сотрудничество будет касаться вопросов развития украинского законодательства относительно IT и криптовалюты.

"Рабочая группа при Министерстве цифровой трансформации с участием экспертов из Currency.com будет заниматься разработкой законопроектов, используя белорусский опыт успешного создания с нуля законодательных актов для регулирования отрасли IT", - говорится в сообщении.

"В сфере развития внутреннего IT-рынка Республика Беларусь демонстрирует большие успехи.

Чем больше мы изучаем опыт этой страны, тем глубже понимаем, какой большой объем работы выполнен, и какие это принесло результаты. Мы рады работать с командой Currency.com для развития украинского законодательства", - заявил заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

В Министерстве отметили, что в Беларуси успешно создали модель Парка высоких технологий - специальную налогово-правовую экосистему, которая стимулирует развитие IT-бизнеса. В 2019 году ожидается, что эта зона должна принести 2 миллиарда долларов выручки.

Напомним:

В Раду внесли законопроект о легализации криптовалюты.

Экономическая правда