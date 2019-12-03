Отдельные дома в Одессе до сих пор без отопления из-за долгов за газ — "Нафтогаз"

Отдельные дома в Одессе не имеют отопления из-за того, что компании-теплопоставщики, которые их обслуживают, не погасили свою задолженность за газ перед "Нафтогазом".

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"К сожалению, остаются еще два предприятия, не включенных в реестр потребителей: ОК "Суворовский ЖЭК"и ООО "Элиткомсервис Компания", которые обслуживают сотни квартир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уровень расчетов ОК "Суворовский ЖЭК" составляет лишь 85%. Для достижения минмального уровня расчетов, который позволяет осуществлять газоснабжение (90%), предприятие должно заплатить не менее 339,4 тысяч гривен.

В то же время уровень расчетов ООО "Элиткомсервис Компания" - 82%. Компания должна оплатить не менее 300,3 тысяч гривен.

"Сразу после выполнения этими предприятиями минимальных требований законодательства они будут внесены в реестр потребителей и смогут получать газ", - отметили в "Нафтогазе".

"Все производители тепла, которые уделили внимание началу отопительного сезона, давно получают газ. Те же, которые обратились за заключением договора несвоевременно или не выполнили требований законодательства, создают проблемы жителям домов, которые обслуживают, и даже пытаются переложить ответственность за свою бездеятельность на "Нафтогаз".

Еще летом все производители тепла были неоднократно проинформированы о состоянии своей задолженности и мерах, которые необходимо принять, чтобы не оставить людей без отопления зимой. Закон одинаков для всех. Теперь Нафтогаз вынужден принимать меры для восстановления в кратчайшие сроки газоснабжения тех производителей тепла, которые только сейчас смогли выполнить требования законодательства", - сказал первый заместитель глава правления "Нафтогаза" Сергей Перелома.

Экономическая правда