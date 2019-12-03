В Минэкономики объяснили, почему оставили УЗ в перечне стратегических объектов

Заместитель министра экономики Павел Кухта заявил, что оставление Укрзализныци в перечне стратегических предприятий не означает отмены планов по привлечению частного инвестора.

Об этом он сказал в интервью ЭП.

По его словам, список стратегических объектов - это не перечень активов, запрещенных к приватизации.

"Это объекты, по которым государство осуществляет особый контроль: согласовывает назначение и увольнение их руководства. Если в ГП более 200 млн грн активов, то их нельзя реализовывать и ликвидировать без согласования Кабмина", - пояснил Кухта.

"В законе есть норма, которая обязывает Кабмин вести этот список, но сказать, что он крайне необходим, я не могу. В финале, когда портфель государственных предприятий будет уменьшен до 200 стратегических компаний, смысла в существовании этого списка уже не будет.

Это архаичный элемент управления государственными активами. Периодически он обновляется, так как это регламентировано процедурами Кабмина", - добавил он.

По словам заместителя министра, "давно обсуждается идея выделить из УЗ железнодорожное полотно и дать возможность частному сектору присутствовать в пассажирских и грузовых перевозках".

Кухта также отметил, что Укрзализныця и Укрпочта - потенциальные кандидаты на IPO (первая публичная продажа акций акционерного общества - ред.).

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Экономическая правда