Гончарук новому главе Держгеокадастра: Если кто-то будет приходить — посылайте

Новый глава Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра Денис Башлык может рассчитывать на поддержку правительства в своей работе, если будет устойчив к "просьбам" заинтересованных лиц и изменит службу к лучшему.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук, представляя коллективу Держгеокадастру нового руководителя, сообщает Укринформ.

"Если вам нужна будет поддержка лично моя или президента, то вы будете иметь такую поддержку. Если кто-то будет приходить и рассказывать о том, что они от кого-то и что-то настойчиво советовать, смело посылайте их туда, откуда они пришли", - призвал он Башлыка.

В свою очередь Башлык сообщил о ближайших планах, отметив, что, в частности, намерен взяться за открытие данных Держгеокадастра, наполнение новыми информационными слоями кадастра, дальнейшее создание национальной инфраструктуры геопространственных данных.

По его словам, введение полного контроля качества предоставления сервисов должен стать основой для нового кадастра.

"Очень скоро мы представим детальную концепцию развития, где будет описано все то, что я уже сказал", - заверил он.

Новый руководитель службы поблагодарил правительство за предоставленную возможность провести комплексную проверку всех территориальных органов Держгеокадастру.

"Могу обещать нулевую толерантность к коррупционерам и схематозникив. У нас не будет клана неприкасаемых, все работают в равных условиях ", - сказал Башлык.