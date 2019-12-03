В Минсоцполитики хотят урегулировать "секонд-хенд", который поступает под видом "гуманитарки"

В Министерстве социальной политики заявили, что часть грузов, которые заходят в Украину как гуманитарная помощь могут впоследствии продаваться, в результате чего государственный бюджет недополучает деньги.

Об этом на своей странице в сети Facebook заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль.

"Именно наше министерство отвечает за то, чтобы предоставить тому или ином грузу, который заходит к нам из-за границы, статус "гуманитарной помощи", такой статус позволяет освобождать "гуманитарные товары" от уплаты налогов и таможенных платежей", - рассказал Коваль.

Он отметил, что это - огромная "ниша" для нечестных дельцов, чтобы уклониться от уплаты налогов, так как новый товар ввозится под видом "гуманитарки", а продается потом на рынках и даже в модных бутиках, в результате чего государственный бюджет может недополучить средств.

"19 ноября на заседании рабочей группы, рассматривались 133 обращения о признании грузов гуманитарной помощи и пока 28 из них мы признали "гуманитаркой", другие мы направили в соответствующие органы и ожидаем результат, в основном "подтверждение" ожидают грузы с одеждой и обувью", - сообщил замминистр.

Коваль подчеркнул, что масштабы потенциальной аферы с которой сталкивается Минсоцполитики огромны.

"С января по октябрь в Украину поступило 20,1 тонна гуманитарной помощи, она была оформлена на 427 благотворительных фондов и организаций от 39 стран-доноров. Среди ввозимых товаров 55% составляет бывшую в употреблении одежду - 11 тыс. тонн и если предположить, что средний вес "единицы одежды" составляет 1 кг (обычно это много, поскольку детские вещи обычно весят 0,5 кг, а мужские сапоги, к примеру - 1,2 кг), то за 10 месяцев в Украину было ввезено 11 млн единиц одежды", - отметил он.

Заместитель министра рассказал, что стоимость этой одежды даже по самым низким ценам (например, 1 единица одежды - всего 200 грн), составляет 2,2 млрд грн и если растамаживать эту одежду по правилам "не гуманитарки", то получится сумма почти на полмиллиарда гривень в государственный бюджет.

"Поэтому, чтобы навести порядок в системе гуманитарной помощи, мы разработали и отправили на согласование с органами власти Постановление КМУ о "Некоторых вопросах организации ведения Автоматизированной системы регистрации гуманитарной помощи", в результате чего решение этой проблемы Минсоцполитики найдет уже достаточно скоро", - подытожил Коваль.

Экономическая правда