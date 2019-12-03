На европейских хабах возобновился рост цены на газ
На прошлой неделе котировки большинства европейских хабов восстановились после падения предыдущей недели.
Об этом сообщает Украинская энергетическая биржа.
Котировки на следующий месяц остались неизменным, квартал уменьшился на 1%.
Спотовые цены в Европе составляли около 190 долл./тыс. куб. м., контракты на месяц вперед были на 1% дороже, квартал вперед почти на 8%, сезон вперед - на 2,1% дороже от текущих спотовых цен.
В большинстве европейских стран начался сезон отбора газа из ПХГ, однако иностранные трейдеры отмечают, что его объемы все еще довольно низкие.
Суточный отбор газа с начала недели вырос вдвое - ориентировочно до 350 млн куб м.
Ожидается, что на текущей неделе температура в Европе продолжит снижаться, что будет стимулировать спрос на отопление и незначительное дальнейший рост.
Экономическая правда
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