Потребители больше 15 тысяч раз пожаловались на бизнес

За 9 месяцев 2019 года Госпродпотребслужба получила более 15 тысяч обращений граждан по качеству товаров и услуг.

Об этом во время круглого стола "Продолжат ли предприниматели уклоняться от уплаты налогов?", организованного "Финансовым клубом", заявил начальник отдела контроля за рекламой и соблюдением антитабачного законодательства Госпродпотребслужбы Олег Кобельков.

По его словам, большинство обращений касаются качества непродовольственных товаров, 41% - качества предоставляемых услуг, из них 29% - качества жилищно-коммунальных.

Кобельков отметил, что доля жалоб на онлайн-торговлю возросла.

"Хочу обратить внимание, что 7% обращений граждан касается приобретения товаров через Интернет или вне торговых или офисных помещений. В 2017 году эта цифра была 6,5%, в 2018-м - чуть меньше 6,3%, сейчас 7% - рост на десять процентов (то есть на 0,6 п.п. - ред.)", - сказал он.

Кобльков пожаловался на снижение эффективности Госпродпотребслужбы, которая должна получать согласования Минэкономики для каждой проверки, при этом для проверки нужно знать все о продавце, даже его организайно-правовую форму собственности, которая не содержится в товарных чеках.

"И ключевое: если мы возьмем нашу цифру эффективности рассмотрения обращений граждан, она примерно 49%. Лет десять назад она была значительно выше - 70-75%. Ключевое в этом снижении - вопрос невозможности идентификации продавца для осуществления проверки.

Поскольку фискальный чек имеет все необходимые атрибуты и поскольку на весы положена и борьба за налогообложение, и борьба с контрабандой, мы - ярые сторонники фискализации", - добавил он.