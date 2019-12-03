Видеосервис Megogo запускает платформу с подкастами и аудиокнигами

Онлайн-кинотеатр Megogo запускает платформу Megogo Audio, где будут доступны аудиокниги и подкасты.

Об этом сообщил директор по маркетингу и стратегии Megogo Иван Шестаков, передает Интерфакс-Украина.

Как ожидается, Android-платформа стартует во вторник, 3 декабря. Спустя примерно месяц запустится iOS. При этом пользователям не нужны дополнительные приложения - раздел Audio появится в существующем приложении Megogo.

В настоящее время Megogo стартует с 650 книгами и сотней выпусков подкастов. В течение месяца библиотека расширится минимум в пять раз.

В течение года, по словам Шестакова, планируется разместить весь доступный на территории контент.

"Сейчас активно ведем переговоры с правообладателями, крупными издательствами, договариваемся о размещении на платформе аудиокниг. Мы активно начали этим заниматься месяца три назад. Сейчас имеем уже подписанных четыре крупных издательств, на этапе подписания - еще пять...

Что касается подкастов: мы готовы сотрудничать с любыми подкастерами. Проблема в том, что качественных украиноязычных подкастов мало. Мы их ищем, но есть некоторые сложности. Поэтому мы намерены самостоятельно производить контент", - рассказал он.

Директор по маркетингу и стратегии онлайн-кинотеатра отметил, что, согласно требованиям правообладателей, большинство самых свежих аудиокниг будет доступно в поштучной продаже. Стоимость книги в среднем будет от 70 до 100 грн. При этом весь контент, который в интернете официально бесплатный, будет таким и на Megogo.



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