1,5 миллиарда прибыли от экспорта зерна "засело" в оффшорах — исследование
В 2015-2017 годах из Украины в оффшорные зоны ввели 1,5 миллиарда долларов прибыли от отечественного экспорта пшеницы и кукурузы.
Об этом говорится в международном исследовании, которое заслушали депутаты Европейского парламента, передает Слідство. Інфо.
Отмечается, что исследование проводила группа специалистов во главе с ученым в области международного налогообложения и ценообразования Томмасо Фаццио. Исследование провели за финансирование немецкого правительства.
"Наши результаты показывают, что большая часть украинского агроэкспорта осуществляется через каналы в низконалоговых юрисдикциях (например, Швейцария, Нормандские острова Великобритании и Кипр)", - говорится в выводах экспертов.
По словам Томмасо Фаццио, существует риск, что это делается для избежания уплаты налогов в Украине.
"Как все это работает? В основе этого: если украинская компания продает товар напрямую, скажем, во Францию, то налогообложение будет выше. Но если это будет происходить через страны - оффшорные, полуоффшорные зоны, вроде Кипра, налогообложение будет ниже.
Таким образом они снижают цены, по которым они продают эти товары в Украине, искусственно занижают, для того, чтобы они передались юрисдикции с низким налогообложением", - пояснил он.
Эксперты считают, что проблема заключается в том, что налоговая отчетность экспортеров сельхозпродукции Украины не является общедоступной - поэтому довольно сложно определить, сколько налогов не уплачено в Украине.
"Наша оценка потенциальной изменения прибыли показывает, что для экспорта пшеницы и кукурузы, который составляет около 40% агроэкспорта Украины, за период с 2015 по 2017 годы потенциально были перемещены около 1,5 миллиарда долларов", - подчеркивается в исследовании.
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