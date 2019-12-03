Экспресс в "Борисполь" за год перевез почти 1 миллион пассажиров

Kyiv Boryspil Express, курсирующего между Киевом и Международным аэропортом "Борисполь", за первый год перевез почти 1 миллион пассажиров.

Об этом заявил глава Укрзализныци Евгений Кравцов, передает пресс-служба УЗ.

"Уверен, сейчас никто не будет спорить, что экспресс в аэропорт "Борисполь" нужен. За первый год работы он совершил около 10 тыс рейсов и перевез почти миллион пассажиров. И это бесспорное доказательство успешности этого проекта", - сказал Кравцов.

Отмечается, что рекордное количество пассажиров экспрессы перевезли в августе и сентябре 2019 года - 98 200 и 107 600 соответственно. Наибольшей популярностью пользуются рейсы №842 Киев - Борисполь в 17:50 и №845 Борисполь - Киев в 19:17.

По словам руководителя УЗ, компания планирует и в дальнейшем развивать этот проект.

Сейчас завершается реконструкция станции Выдубичи, где будет построена остановочная платформа для экспресса.

"Станция Выдубичи превратится в транспортный хаб, который объединит автобусные перевозки, железную дорогу, метро и авиатранспорт. Кроме того, ожидаем дизель-поезд производства КВСЗ, который мы задействуем на этом маршруте. А это дополнительно 170 мест для сидения", - отметил Кравцов.

За сутки экспрессы осуществляют 57 рейсов и перевозят 2,5 тыс пассажиров.

Kyiv Boryspil Express соединяет главный железнодорожный вокзал украинской столицы Киев-Пассажирский с Международным аэропортом "Борисполь". Экспрессы делают промежуточную остановку продолжительностью 2 минуты на вокзале Дарница.

Kyiv Boryspil Express начал работу 30 ноября 2018 года.

Экономическая правда