Укртелеком и Ощадбанк планируют заключить мировое соглашение

Компания Укртелеком и Ощадбанк намерены заключить мировое соглашение по делу о взыскании с Укртелекома более 1 миллиарда гривен.

Об этом сообщается в Едином госреестре судебных решений.

В реестре говорится, что Хозсуд Киева считает необходимым отложить подготовительное заседание по ходатайству истца по первоначальному иску и ответчика по первоначальному иску в связи с намерением заключить мировое соглашение.

Решение появилось в реестре 28 ноября 2019 года. Подготовительное заседание отложили на 11 декабря. Речь идет о взыскании более 1 млрд грн и иске Ощадбанка против Укртелекома.

Напомним:

В августе пресс-служба Ощадбанка сообщила, что Исполнительная служба наложила арест на почти 93% акций Укртелекома за долги ООО "ЕСУ" (владелец пакета акций Укртелекома) перед Ощадбанком.

Ощадбанк отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с Укртелекомом о расторжении договора купли-продажи облигаций, задолженность по которым составляет почти 1,5 миллиарда гривень.

15 сентября 2015 года Укртелеком заключил с банком договор, согласно которому Ощадбанк обязался передать в собственность Укртелекому, а последний - не позднее 15 марта-2017 принять и оплатить облигации ООО "ЕСУ" (владелец контрольного пакета акций Укртелекома) серии С в количестве 1 млн шт. по цене 1 млрд грн плюс накопленный купонный доход по облигациям.

В августе 2017 года, чтобы избежать выполнения обязательств по договору (уплаты банку более 1 млрд грн), Укртелеком подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными.

Экономическая правда