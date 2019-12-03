Укртелеком и Ощадбанк планируют заключить мировое соглашение
Компания Укртелеком и Ощадбанк намерены заключить мировое соглашение по делу о взыскании с Укртелекома более 1 миллиарда гривен.
Об этом сообщается в Едином госреестре судебных решений.
В реестре говорится, что Хозсуд Киева считает необходимым отложить подготовительное заседание по ходатайству истца по первоначальному иску и ответчика по первоначальному иску в связи с намерением заключить мировое соглашение.
Решение появилось в реестре 28 ноября 2019 года. Подготовительное заседание отложили на 11 декабря. Речь идет о взыскании более 1 млрд грн и иске Ощадбанка против Укртелекома.
Напомним:
В августе пресс-служба Ощадбанка сообщила, что Исполнительная служба наложила арест на почти 93% акций Укртелекома за долги ООО "ЕСУ" (владелец пакета акций Укртелекома) перед Ощадбанком.
Ощадбанк отстоял в Верховном суде свою позицию в споре с Укртелекомом о расторжении договора купли-продажи облигаций, задолженность по которым составляет почти 1,5 миллиарда гривень.
15 сентября 2015 года Укртелеком заключил с банком договор, согласно которому Ощадбанк обязался передать в собственность Укртелекому, а последний - не позднее 15 марта-2017 принять и оплатить облигации ООО "ЕСУ" (владелец контрольного пакета акций Укртелекома) серии С в количестве 1 млн шт. по цене 1 млрд грн плюс накопленный купонный доход по облигациям.
В августе 2017 года, чтобы избежать выполнения обязательств по договору (уплаты банку более 1 млрд грн), Укртелеком подал в Хозяйственный суд Киева исковое заявление о расторжении договора и признании обязательств по договору прекращенными.
Экономическая правда
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