Милованов: Руководство "Нафтогаза" менять не будут

Пока что не принято политического решения о смене руководства НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире "Свободы слова на ICTV".

"Конкретно по "Нафтогазу" нет никаких изменений. И не будет. Это либо неправильно поняли, или было перекручено. По "Нафтогазу" никакого процесса нет – ни по наблюдательным советам, ни по руководству", – отметил Милованов.

Напоминаем:

Министр энергетики Алексей Оржель, заявил, что было принято решение относительно изменения руководства и наблюдательных советов всех стратегических компаний, в том числе Нафтогаза и Укрэнерго.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "не видит ничего плохого" в проведении конкурса на должность руководителя "Нафтогаза", но отметил, что до конца года его вряд ли можно провести.

Экономическая правда