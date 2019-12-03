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Милованов: Руководство "Нафтогаза" менять не будут

Вторник, 3 декабря 2019, 09:15
 

Пока что не принято политического решения о смене руководства НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире "Свободы слова на ICTV".

"Конкретно по "Нафтогазу" нет никаких изменений. И не будет. Это либо неправильно поняли, или было перекручено. По "Нафтогазу" никакого процесса нет – ни по наблюдательным советам, ни по руководству", – отметил Милованов.

Напоминаем:

Министр энергетики Алексей Оржель, заявил, что было принято решение относительно изменения руководства и наблюдательных советов всех стратегических компаний, в том числе Нафтогаза и Укрэнерго.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "не видит ничего плохого" в проведении конкурса на должность руководителя "Нафтогаза", но отметил, что до конца года его вряд ли можно провести.

Экономическая правда

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Нафтогаз Минэкономики

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