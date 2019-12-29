Коболев рассказал о прогрессе переговоров по соглашениям с "Газпромом"

Глава правления НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев сообщил, что пока нет согласованных текстов газовых соглашений между "Нафтогазом" и "Газпромом" на выполнение Минского протокола.

Источник: Коболев в Facebook

Прямая речь: "Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию на сейчас нету."

Детали: По словам Коболева, работа продолжается над межоператорским соглашением между оператором газотранспортной системы Украины и "Газпромом". Она определяет правила взаимодействия между операторами.

Также стороны обсуждают организацию транзита между компаниями. А именно условия прокачки газа украинской газотранспортной системой на следующие пять лет.

Кроме этого, происходит согласование мирового соглашения, которым определяются урегулирования взаимных претензий по контрактам 2009 года.

Коболев добавил, что над этим соглашением идут активные дискуссии о принципах и гарантиях. Украинская сторона готова отказаться от своих претензий только в обмен на что-то равноценное.

Также глава "Нафтогаза" рассказал, что на этих переговорах не обсуждается вопрос судебных исков по захвату активов компании в оккупированном Крыму, обязательность прямых закупок у россиян, штрафы Антимонопольного комитета и долги Януковича.

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Предыстория:

20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским "Газпромом" "сложным для всех сторон компромиссом".



Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.



"Нафтогаз" подготовил проекты контрактов, готовых к подписанию, и анонсировал, что новый раунд переговоров с российским "Газпромом" по транзиту газа через территорию Украины состоится 26 декабря.



Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.

Украинская правда