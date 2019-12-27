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Зеленский о 3 миллиардах долларов от "Газпрома": Деньги уже на украинских счетах

Пятница, 27 декабря 2019, 19:35
 

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал получение "Нафтогазом" от "Газпрома" 2,9 миллиарда долларов задолженности по решению Стокгольмского арбитража.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны - большая. НАК "Нафтогаз Украины" получил от "Газпрома" $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража. Деньги уже на украинских счетах - согласно достигнутым договоренностям" , - подчеркнул он.

Напомним:

"Нафтогаз" подтвердил получение от российского "Газпрома" 2,918 миллиардов долларов коменсацию во исполнение решения Стокгольмского арбитража 2018 года.

20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ  достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

На переговоры о транзите газа, которые прошли в Минске, Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарада долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко назвал новый газовый контракт с российским "Газпромом" "сложным для всех сторон компромиссом".

Договоренности предусматривают подписание контракта на 5 лет с возможностью пролонгации еще на 10 лет, минимальный объем 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров - в последующие 4 года, отзыв будущих судебных исков "Нафтогаза" и "Газпрома", согласие "Газпрома" выплатить Украине деньгами до Нового года больше 2,9 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что "Нафтогаз" отзовет иск против российского "Газпрома" на 12,25 миллиардов долларов.

Все необходимые документы должны быть подписаны до конца текущего года.

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Газпром Зеленский Нафтогаз Россия

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Экономическая правда
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