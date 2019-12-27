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Kyiv Boryspil Express: дизель-поезда могут заменить электричками

Пятница, 27 декабря 2019, 17:09
 

В Укрзализныце рассматривают возможность замены дизель-поездов на маршруте Kyiv Boryspil Express электричками.

Об этом заявил председатель правления УЗ Евгений Кравцов, передает ЦТС.

По его словам, это произойдет, если будет электрифицирован железнодорожный участок в аэропорт "Борисполь".

Если это произойдет, то дизель-поезда с маршрута Kyiv Boryspil Express снимут и направят в регионы.

"Электрификация в направлении аэропорта позволит задействовать подвижной состав, который сейчас используется на маршруте, для перевозок в регионах. Например, этот новый поезд мы запустим на маршруте Черновцы-Львов, где наблюдается большой спрос", - рассказал Кравцов.

Напомним:

Дизель-поезд, изготовленный на Крюковском вагоностроительном заводе, запустили на маршруте с киевского вокзала в аэропорт "Борисполь".

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Укрзализныця Борисполь

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