Kyiv Boryspil Express: дизель-поезда могут заменить электричками
В Укрзализныце рассматривают возможность замены дизель-поездов на маршруте Kyiv Boryspil Express электричками.
Об этом заявил председатель правления УЗ Евгений Кравцов, передает ЦТС.
По его словам, это произойдет, если будет электрифицирован железнодорожный участок в аэропорт "Борисполь".
Если это произойдет, то дизель-поезда с маршрута Kyiv Boryspil Express снимут и направят в регионы.
"Электрификация в направлении аэропорта позволит задействовать подвижной состав, который сейчас используется на маршруте, для перевозок в регионах. Например, этот новый поезд мы запустим на маршруте Черновцы-Львов, где наблюдается большой спрос", - рассказал Кравцов.
Напомним:
Дизель-поезд, изготовленный на Крюковском вагоностроительном заводе, запустили на маршруте с киевского вокзала в аэропорт "Борисполь".
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