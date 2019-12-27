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Наличный рынок: доллар и евро продолжают дорожать

Пятница, 27 декабря 2019, 16:12
 

Котировки гривни на межбанке по состоянию на 15:35 27 декабря установились на уровне 23,70 - 23,73 гривни за доллар, на наличном рынке - 23,47 - 24,04 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

Котировки гривни к евро на межбанке установились на уровне 26,43 - 26,47, на наличном рынке - 25,85 - 26,66 гривни.

 
Курс доллара на межбанке
 
курс евро на межбанке
 
курс доллара на наличном рынке
 
Курс евро на Наличном рынке

На "черном" рынке доллар торгуется по 23,83 - 24,13 гривни, евро - 26,19 - 26,60 гривни.

Напомним:

27 декабря котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 23,45 – 23,53 гривни за доллар.

Национальный банк ослабил официальный курс гривни на 4 копейки, установив его на 27 декабря на уровне 23,29 гривни за доллар.

26 декабря котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 23,45 - 23,53 гривни за доллар.

Экономическая правда

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