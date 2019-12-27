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Украина стянула первый штраф за нарушение воздушного пространства в Крыму

Пятница, 27 декабря 2019, 15:40
 

Казахская авиакомпания Euro-Asia Air выплатила Украине 136 тысяч гривен штрафа за полет над оккупированным Крымом.

Об этом сообщается на Facebook-странице командования Воздушных сил ВСУ.

По данным Госавиаслужбы, 8 августа 2019 года самолет авиакомпании Euro-Asia Air выполнил полет в пределах запрещенной зоны над оккупированным полуостровом.

После этого Госавиаслужба решением от 7 ноября 2019 года вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушение в сфере гражданской авиации.

Отмечается, что компания признала свою вину и добровольно уплатила штраф на сумму 136 тысяч гривен.

По данным Госавиаслужбы, количество нарушений авиакомпаниями воздушного пространства над Крымом составляет более 200 тысяч, а сумма штрафов за осуществление деятельности российскими гражданскими авиакомпаниями достигла 13 млрд грн.

Напомним:

После аннексии АР Крым Украина запретила взлет-посадку из аэропорта "Симферополь" всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова в марте 2014 года.

Экономическая правда

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Казахстан авиа Крым

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