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В Администрации морских портов проходят обыски

Пятница, 27 декабря 2019, 14:54
 

НАБУ, СБУ и САП осуществляют обыски в помещениях Администрации морских портов Украины, филиалах и по месту жительства должностных лиц в Киеве, Одессе и Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ

Обыски проходят в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры (ч.2 ст.364 УК)

 

Напомним, в декабре Антимонопольный комитет признал неправомерным взыскание дополнительных средств из судов Администрацией морских портов Украины и наложил штраф в размере 5,5 миллионов гривен.

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порт НАБУ СБУ

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