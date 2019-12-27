В Администрации морских портов проходят обыски
Пятница, 27 декабря 2019, 14:54
НАБУ, СБУ и САП осуществляют обыски в помещениях Администрации морских портов Украины, филиалах и по месту жительства должностных лиц в Киеве, Одессе и Одесской области.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ
Обыски проходят в рамках расследования возможных злоупотреблений должностных лиц АМПУ при закупке строительных услуг для объектов морской инфраструктуры (ч.2 ст.364 УК)
Напомним, в декабре Антимонопольный комитет признал неправомерным взыскание дополнительных средств из судов Администрацией морских портов Украины и наложил штраф в размере 5,5 миллионов гривен.
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