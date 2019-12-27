На Дарынке открылся дизайнерский "Сільпо"

PROMOTED

21 декабря в маркет-молле "Дарынок" состоялось официальное открытие нового дизайнерского супермаркета "Сільпо" общей площадью 3000 кв. м. Авторский концептуальный дизайн магазина выполнен в стиле Великого Шелкового пути.

По замыслу концепции, в супермаркете гости совершат путешествие экзотичным отрезком Великого Шелкового пути – от Дуньхуа (Китай) до Самарканда (Узбекистан). Они смогут пройти через пустыню, любуясь ее бескрайними песчаными просторами и оазисами.

"Мы выбрали тему Великого Шелкового пути, чтобы показать гостям волшебный восточный рынок с верблюдами, о котором они в детстве читали в сказках. На стенах мы изобразили сцены из рыночной жизни, которые подчеркивают эту историю и создают особую атмосферу. У нас, на рынке, продают не только обычные вещи, такие как шелк, драгоценности, еду, различные предметы, но даже мифических животных и волшебные вещи", – комментирует маркетинг-директор "Сільпо" Екатерина Огуряева.

Основной интерьер торгового зала площадью 1650,6 кв. м выполнен в пустынных цветах, а на этом фоне выделяются яркие пятна-островки – большие тканевые красочные шатры с отделами "Сільпо": гастрономией и "Лавкой Традиций" с продукцией маленьких хозяйств, рыбой и морепродуктами, собственной кондитерской.

"Сотрудничество с таким серьезным игроком украинского рынка розничной торговли – это прежде всего забота о потребностях посетителей Дарынка. Ведь новый магазин привлекает не только оригинальным внешним видом, но и широким товарным ассортиментом", – рассказывает Егор Верлооченко, генеральный директор маркет-молла "Дарынок".

Кроме того, на 2020 год запланирован ряд других реноваций на Дарынке. В середине маркет-молла будет кардинально изменена зона фуд-корта, а также планируется открытие магазинов всемирно известных международных брендов и создание масштабной зоны развлечений для детей.

Справка:

Маркет-молл "Дарынок" – уникальный торговый объект, представляющий собой симбиоз современного торгового центра и традиционного рынка.

Количество арендаторов – 3,5 тыс. cубъектов. На площади 68 000 кв. м расположены залы одежды, аксессуаров и обуви, свадебная галерея, 2 этажа мебели и детских товаров, крупнейший в Киеве сектор изделий из кожи и меха.

"Сільпо" – одна из крупнейших в Украине сетей супермаркетов в Украине.

Более пяти лет назад ритейлер начал разрабатывать концептуальный дизайн для отдельных супермаркетов, а в 2018 году расширил эксперимент на всю сеть. Теперь каждый новый "Сільпо" имеет тематическое оформление.

Кроме того, действует программа обновления дизайна и концепции уже имеющихся магазинов.

В сети есть супермаркеты, в частности, в таких стилях: Вселенная Мавки, Ван Гог, музыкальный, спортивный, древняя типография, яхт-клуб или морской порт, азиатская и японская культура, Дикий Запад, есть магазин с надписями на клингонском языке (выдуманный язык из сериала "Звездный путь") и рок-звездами и тому подобное.

По состоянию на 21.12.2019 торговая сеть насчитывает 255 супермаркетов, включая четыре деликатес-маркета Le Silpo.