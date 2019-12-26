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Мировой лидер оптики планирует купить украинскую сеть "Люксоптика"

Четверг, 26 декабря 2019, 20:40
 

Один из крупнейших мировых игроков на рынке линз, оптического оборудования и очков, французско-итальянский холдинг EssilorLuxottica планирует купить украинскую сеть "Люксоптика".

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на АМКУ.

Отмечается, что на заседание Антимонопольного комитета в четверг вынесли вопрос о предоставлении разрешения Essilor Nederland Holding B.V. (Нидерланды), на 100% подконтрольному EssilorLuxottica, на приобретение свыше 50% в International Optical House Holding B.V. (Нидерланды), которому принадлежит 100% в ООО "Люксоптика Холдинг".

"Люксоптика" - крупнейшая сеть из 176 оптик.

Согласно Единому госреестру юрлиц и физлиц-предпринимателей, конечными бенефициарами "Люксоптика Холдинг" является Надежда Шаломова, жена бизнесмена и бывшего главы администрации президента Украины Бориса Ложкина, и совладелец сети "Добробут" Олег Калашников.

Французско-итальянский холдинг EssilorLuxottica - мировой лидер на рынке оптики, которой принадлежат бренды Ray-Ban, Oakley, Emporio Armani, Prada, Tiffany и другие.

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компании ТЭК

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