Новости 26 декабря: НБУ покупает валюту, дело Приватбанка, "Нафтогаз"
О покупке Нацбанком валюты. 26 декабря Нацбанк выкупил с межбанковского валютного рынка 700 миллионов долларов.
О деле Приватбанка. Окружной админсуд Киев 10 декабря признал ООО "Самтек-Сервис" связанным с Приватбанком лицом накануне национализации.
О "Нафтогазе". Кабмин как акционер "Нафтогаза" обязал компанию выплатить 8,5 миллиарда гривен дивидендов за 9 месяцев 2019 года в бюджет, оплату должны сделать до 27 декабря.
О "Мотор Сичи". Соединенные Штаты надеются, что украинская компания "Мотор Сич" не будет продана Китаю.
О Жеваго. Национальный банк начинает принудительное взыскание с экс-собственника банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго 1,5 миллиарда гривен по решению суда.
В пресс-службе Константина Жеваго заявили, что не согласны с решением суда о принудительном взыскании 1,5 миллиарда гривен в пользу НБУ.
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