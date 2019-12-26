Минсоцполитики хочет запретить ввоз секонд-хенда

Министерство социальной политики разрабатывает изменения в нормативно-правовые акты Украины относительно запрета ввоза на территорию страны подержанных вещей в качестве гуманитарной помощи.

Источник: заместитель министра соцполитики Олег Коваль, котрого цитирует "Интерфакс-Украина"



Детали: Исключение оставят для одежды специального назначения, которая направляется ВСУ, СБУ, МВД и ГСЧС, а также медицинским учреждениям.

Коваль объяснил это тем, что очень часто Украине передают специальное дорогостоящее обмундирование, к примеру, для пожарных, у которого истёк срок хранения на складах за рубежом и их на бесплатной основе отдают в ГСЧС. Замминистра добавил, что такая форма соответствует международным стандартам и не несёт угрозу для жизни наших силовиков.

По словам Коваля, украинским законодательством пользуются бизнесмены и под видом гуманитарной помощи ввозят в страну секонд-хенд, чтобы потом продать его.



Прямая речь: "Мы достойная нация и нам не нужны миллионы тонн секонд-хенда в стране".

Украинская правда