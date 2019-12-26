Путин заявил, что у РФ есть свой трубоукладчик для "Северного потока–2" – росСМИ

Российский президент Владимир Путин заявляет, что у РФ "есть трубоукладчик", который позволит завершить строительство газопровода "Северный поток–2".

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет "Коммерсант".

Согласно данным издания, Путин во время встречи с российскими бизнесменами на этой неделе, также отметил, что во введении американских санкций против "Северного потока-2" нет ничего критического - это только задержит завершение проекта на "несколько месяцев".

Информагентство Reuters добавляет, что в 2016 году "Газпром" приобрел специальный трубоукладчик "Академик Черский", чтобы перестраховаться на случай санкций. По некоторым данным, он сейчас базируется в порту Находки.

24 декабря руководитель российской "Объединенной судостроительной корпорации" Алексей Рахманов заявил, что сейчас в распоряжении России нет судов-трубоукладчиков, с помощью которых можно было бы достроить "Северный поток-2".

"Таких судов, которые прямо сегодня могли бы приступить к работе, нет", – заявил он в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, такие корабли обычно строят под конкретный проект. Рахманов уверен, что Россия сможет построить собственный трубоукладчик, впрочем, по его оценкам, для этого потребуется в целом до шести лет: от полутора до двух лет - на проектирование, и три-четыре года - на само строительство.

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Напоминаем:

20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.

После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

В Германии заявили, что введенные США санкции не помешают завершить работу по "Северному потоку-2", а лишь задержат ее.

Строительство газопровода "Северный поток-2" на сегодняшний день завершено на 93,5%.

DW