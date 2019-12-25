Шулявский мост откроют в конце недели — Кличко

Движение через Шулявский путепровод планируют открыть в конце этой недели, строители работают в круглосуточном режиме без выходных.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Для того, чтобы запустить движение Шулявским путепроводом с улицы Довженко на улицу Вадима Гетьмана до конца этого года, строители без выходных работают и днем, и ночью. Конструкцию нового моста уже заасфальтировали и нанесли на дорожное покрытие временную разметку.

Прошлой ночью вкладывали асфальт на подъезде со стороны улицы Вадима Гетьмана.

Сегодня будут асфальтировать подъезд со стороны улицы Довженко. Параллельно устанавливают барьерную и перильные ограждения", - отметил в заметке к видео Кличко.

По его словам, гарантию на эксплуатацию покрытия из высококачественного полимерного асфальтобетона подрядчик дает на 10 лет.

После завершения дорожных работ состоятся технические испытания путепровода.

На нем установят специальное оборудование, измеряют прогибы моста и статические и динамические нагрузки на него.

Для испытания привлекут восемь 30-тонных автомобилей, с помощью которых создадут максимально допустимые нагрузки.

"В конце этой недели мы, как и обещали, планируем открыть движение транспорта по новому мосту", - подчеркнул Кличко.

Экономическая правда