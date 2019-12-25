Кабмин провел экстренное закрытое заседание из-за газовых переговоров с РФ – нардеп

В шаге от контракта: чем закончились газовые переговоры России и Украины и где был Коболев Новое соглашение о транзите российского газа через территорию Украины должно быть заключено до конца года. О чем договорились стороны и что это решение означает для Украины?(укр)

Глава "Райффайзен банка" Александр Писарук: Что не сходится в "деле Бахматюка" ЭП поговорила с одним из главных обвиняемых в скандальном "деле банкиров Бахматюка". Почему Писарук считает безосновательными доводы следователей и какова его версия. (укр)