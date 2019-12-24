Сколько стоят елки из государственных лесничеств
Елку, которую выращивают в государственном лесном хозяйстве можно купить от 90 гривень за метр.
Об этом говорится в репортаже ЭП с Сухолиського лесничества.
В 2019 году лесхозы планируют реализовать на новогодних ярмарках около 500 тыс деревьев.
Чтобы удовлетворить предпраздничный спрос и минимизировать ущерб от незаконных вырубок, гослесхозы выращивают елки на специальных плантациях.
Метровую елку здесь можно купить за 90 грн, высотой 2-2,5 м - по 210 грн, 4-5 м - по 936 грн.
"Мы на елках почти не зарабатываем, их реализуют по цене себестоимости. Наша задача - обеспечить новогодними красавицами населения, чтобы люди не воровали елки из леса", - объясняет инженер лесных культур Сухолиського лесничества Андрей Поясник.
В этом году на новогодней плантации в Сухолиського лесничества к реализации готовы 200 сосен и 400 елей.
Читайте больше в репортаже: Елочный бизнес: где выращивают "легальные" елки и как их найти
Экономическая правда
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