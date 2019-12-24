В 2019 году Украина экспортировала новогодние игрушки в 27 стран мира

Украина за 10 месяцев 2019 года экспортировала изделия для новогодних и рождественских праздников на 7,5 миллиона долларов (+7,7% за аналогичный период 2018), экспорт в Румынию, США и Грузию вырос в два раза.

Об этом сообщает торговый представитель Украины Тарас Качка в Facebook.

По его словам 83,1% составляют изделия из стекла. На другие изделия и украшения приходится 16,9% экспортных поставок.

"Украинские елочные украшения обеспечивают сегодня праздничный рождественский настроение в 27 странах мира.

... Крупнейший импортер украинских елочных украшений - Нидерланды, которые занимают 34,1% общего экспорта новогодних и елочных изделий из Украины и 56,2% экспорта в страны ЕС - это рынок Нидерландов.

Другими популярными направлениями экспорта елочных украшений является Польша, Германия, Беларусь, Швейцария и др.

Существенно выросли поставки новогодних украшений за 10 месяцев текущего года по сравнению с прошлогодним периодом в Латвию (в 2,9 раза), Грузию (в 2,4 раза), Молдову (в 2,3 раза), Румынию (в 2,1 раза) США (в 2,1 раза), Италию (в 1,9 раза) ", - пишет Качка.

Также он отметил новые и старые рынки экспорта новогодних украшений.

"Без украинских украшений Новый Год и Рождество в России были бы совсем безнадежными и мрачными, поэтому там тоже активно покупали украинские яркие шарики....

Новые рынки для украинской праздничного настроения - Австрия, Казахстан, Хорватия, Сербия и Каймановы острова, прежде чем они, очевидно украшают чей-то уютный офшорчик ", - резюмирует торгпредставитель.

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Экономическая правда